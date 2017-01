Da martedì 17 a domenica 22 gennaio 2017 al Ridotto del Mercadante va in scenaCALCEDONIO testo di Manlio Santanelli con la regia di Orlando Cinque con Federica Aiello, Angelo Laurino e lo stesso Orlando Cinque Da martedì 17 a domenica 22 gennaio al Ridotto del Mercadante andrà in scena Calcedonio, testo del 1989 del drammaturgo Manlio ...

21 e 22 gennaio 2017 Royal Ballett of Moscow Il lago dei cigni balletto in due atti e quattro scene musica Peter Il'yich Tchaikovsky coreografia Lev Ivanov, Marius Petipa libretto Marius Petipa primi ballerini Polina Tokareva, Alexey Konkin direzione artistica, adattamento coreografia e libretto Anatoly Emelyanov produzione Royal Ballett of Moscow Il Lago dei Cigni, coreografia di Ijly Reisinger, libretto ...